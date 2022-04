Le buone notizie. Pronto intervento per riparare una voragine nel centro storico

Maddaloni – Un intervento tempestivo quello della polizia municipale e dell”ufficio tecnico questa mattina a Maddaloni. Una copiosa perdita d’acqua aveva creato una voragine nel centro storico, al II Formale. Oltre al disagio per la perdita era anche pericoloso visto lo stretto punto di passaggio. La perdita è stata riparata nel corso della mattinata.

Durante l’esecuzione dei lavori è giunta sul posto un’ambulanza che periodicamente accompagna un’anziana residente per terapie periodiche. Non potendo accedere causa lavori in corso, i vigili si sono prestati come aiuto portantini per consentire alla signora di salire sull’ambulanza. Tutto è bene quel che finisce bene. Quando ci sono buone notizie ci fa piacere informarne i nostri lettori.