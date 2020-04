Le calciatrici del Victoria Casa Hirta cantano in quarantena ( video)

Caserta. Tempi di quarantena ma anche di speranza : questo il messaggio lanciato dalle Ladies dell’ ASD Victoria Casa Hirta attraverso un video nel quale le calciatrici della prima squadra di calcio femminile a 11 di Caserta si esibiscono in una performance canora. L’ ASD Victoria Casa Hirta nasce da un precedente ma rinnovato assetto societario nel settembre 2018 grazie alla volontà e alla caparbietà di tre amici Bartolomeo Esposito- Presidente-, Mario Alborino – Vicepresidente e mister- e Vittorio Picazio- Segretario della società -, guidati dalla passione per lo sport e dal bisogno di condividerlo per il piacere di stare insieme.

Questa la rosa completa della squadra che gioca nel campionato di eccellenza femminile.

Portieri: Amodio Maddalena – De Vuono Annalia

Difesa : Di Tommaso Luana, Fulgieri Adriana Pia, Gambardella Clelia, Iacono Carla, Pascarella Mariantonietta, Passiatore Martina , Peccerillo Anna, Pizzillo Alessandra, Tommaso Alessandra.

Centrocampo: Abbate Maria, Cardillo Noemi, De Lucia Anna , De Vuono Ilaria, Farina Anna,Manco Giulia, Mungivera Noemi, Papa Francesca, Petrovic Giorgia, Ruotolo, Sabrina, Santacroce Lucia.

Attacco: D’Errico Gaia , Falco Marianna, Grasso Serena , Renga Marta.

Presidente : Bartolomeo Esposito, Vicepresidente- Mister Mario Alborino, Segretario -Vittorio Picazio , Preparatore Atletico- Viviana Fiorenza.

IL VIDEO

IMG_0508