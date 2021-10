Le celebrazioni del 4 novembre a Maddaloni

Comunicato Stampa.

Il Comune di Maddaloni celebra la storica data del 4 Novembre . Infatti è ufficiale il manifesto, a nome del Sindaco Andrea De Filippo , del calendario delle celebrazioni in onore delle caduti e dei membri delle Forze Armate e della Giornata di Unità Nazionale. Le celebrazioni vedranno la deposizione ,alle ore 09.30, della corona di alloro presso il Monumento del Milite Ignoto in Piazza della Vittoria con le autorità civili e militari , la Protezione Civile , la Polizia Municipale , le scuole locali e la banda musicale del Convitto Nazionale Giordano Bruno. E con i rappresentanti dell’ Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra. Mentre poi alle ore 11.30 sarà la volta della deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti di Nassirya in via Libertà.