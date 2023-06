Alzi la mano chi almeno una volta nella non ha fantasticato su un’esistenza avventurosa e variegata, nel tentativo di distrarsi da una vita ripetitiva e spesso alienante.

Deve essere capitata la stessa cosa a Giuseppe Balsamo, passato alla storia con lo pseudonimo di conte di Cagliostro, quando verso la fine del XVIII secolo riuscì a cucire su di se’ una vera e propria leggenda.

Nato in un’umile famiglia palermitana, fu spinto dalla madre ad entrare in convento da cui in seguito venne espulso a causa della sua dissolutezza.

Non prima di aver appreso i segreti del farmacista del monastero dal suo libro di rimedi e riuscire a vendere ad un gioielliere la mappa di un millantato tesoro.

Dalla fuga del convegno in poi iniziò a girare il mondo, divenne farmacista dei cavalieri di San Giovanni di Malta, si trasferì a Roma, Parigi e Londra dove iniziò ad imbonire, rispettivamente i pellegrini e turisti, vendendo loro pozioni ed amuleti.

In breve tempo iniziò a millantare ascendenze aristocratiche, utilizzando diversi pseudonimi.

Ciliegina sulla torta, in quel di Londra, scelse di diventare definitivamente il Conte di Cagliostro, irretendo nella sua rete principesse, massoni e regine.

Di questo e molto altro racconta il libro del professore universitario Pasquale Palmieri “Le cento vite di Cagliostro” edito da “Il Mulino”.

Il professore Palmieri, forte del suo lavoro di docente di Storia all’università Federico II di Napoli, ne traccia un ritratto storiografico fedele e approfondito, attraversando le cento vite di Giuseppe Balsamo aka Cagliostro attraverso una narrativa avvincente, curata ed appassionata.

Pertanto, Venerdì 9 Giugno alle 19.00, all’interno dell’associazione Terre Blu, sita in San Nicola la Strada al civico 27, avverrà un incontro con il professore Palmieri, presentato da Fausto Greco e Anna Cesaro, nel tentativo di conoscere meglio la vita di questo personaggio eclettico.