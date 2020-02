Le condizioni di Zito saranno da tenere sotto controllo nei prossimi giorni

La Casertana ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica al “Pinto” contro il Bisceglie. Fermo Antonio Zito per l’infortunio di domenica che la costretto ad uscire prime della fine del primo tempo. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.

Questo il comunicato della Casertana: Ripresa la preparazione allo stadio Pinto in vista dell’impegno interno contro il Bisceglie. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro il Picerno. Chi ha giocato soltanto uno spezzone di gara o è rimasto fuori ha svolto la prima parte di lavoro col prof per poi chiudere il pomeriggio con una partitella a campo ridotto.

Antonio Zito unico calciatore fermo ai box. La scosa domencia il calciatore aveva lasciato il campo sul finire del primo tempo per una noia muscolare. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno evidenziato una lieve “distrazione muscolare al gemello mediale gamba destra”. Lo staff medico monitorerà le condizioni di Zito nel corso dei prossimi giorni.