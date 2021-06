Le conseguenze psicologiche del covid. Dibattito in streaming di “Cambiamo insieme”

Comunicato Stampa. Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme Maddaloni” , guidato dal Vice Sindaco Luigi Bove e dal Consigliere Comunale Salvatore Pasquale De Rosa, presenta la terza diretta streaming su un tema particolarmente sentito da varie fasce di età. La diretta si svolgerà Giovedì 3 Giugno dalle ore 19.00 sulla pagina Facebook del movimento “ Cambiamo Insieme – Patto per Maddaloni” e avrà come tema “le conseguenze del Covid sul benessere mentale delle persone e i benefici derivanti dal supporto terapeutico” e avrà come ospite principale la dott.ssa Tonia Bellucci Psicoterapeuta cognitivo- comportamentale. La professionista sarà intervistata dalle sue attiviste del Movimento , Fiorella TAGLIAFIERRO e Anna Schioppa. L’ evento si prospetta molto sentito anche a causa della sta stringente attualità .