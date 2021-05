Le dichiarazioni di Pio Del Gaudio sull’incerto futuro del mercato coperto di Caserta.

Pio Del Gaudio, candidato sindaco alle prossime amministrative 2021 ha rilasciato una dichiarazione riguardante la situazione del mercato coperto di Caserta.

“MERCATO COPERTO DI CASERTA.

Quale futuro?

Leggo dalla stampa che l’Amministrazione cittadina starebbe pensando di eliminare le botteghe del Mercato per destinarle ad altro.

Leggo che sarebbe stato dato un incarico da 25.000 euro ad un commercialista, per studiare le future destinazioni delle aree alla luce di una rivisitazione del vecchio piano economico e finanziario alla base di tale opera pubblica.

Tutto possibile ma…

Mi chiedo chi ha deciso tutto questo?

Conoscono gli Amministratori ed il Sindaco la storia del Mercato Coperto?

Esso e’ oggi gestito da un privato che realizzo’ l’opera.

Tante famiglie tutti i giorni fanno la spesa al mercato.

In questo luogo si incontrano le persone anziane e chiacchierano.

E’ un luogo FANTASTICO di aggregazione POPOLARE .

Ci sono fruttivendoli, gestori di alimentari,piccole botteghe che rappresentsno la nostra storia.

Che FINE FARANNO?

Sono stati contattati gli operatori commerciali cittadini e quelli che esercitano nel mercato?

Si e’ fatta una valutazione seria di come in tale area potrebbero realizzarsi strutture per accogliere turisti in citta’?

Di questi temi perche’ NON SI DISCUTE IN CONSIGLIO COMUNALE?

Si tratta di un bene pubblico e di proprieta’ della CITTA’.

Esiste una concessione per la gestione in capo al privato MA IL BENE E’ DEI CASERTANI non di un privato che DEVE semplicemente gestirlo.

Ricordo che del Mercato Coperto si e’ sempre discusso in Consiglio Comunale.

QUALCUNO HA IN MENTE DI REALIZZARE ,AL POSTO DELLE BOTTEGHE, IL SOLITO RISTORANTE DA AFFITTARE E CASOMAI GESTITO DA GENTAGLIA?

Questa amministrazione sta mortificando la nostra storia,le nostre tradizioni e la nostra cultura.

NON ESISTE UN PROGETTO COMPLESSIVO DI CITTA’.

Si pensa ad affidare SINGOLI incarichi ,onerosi ed a spese della collettivita’ , ma senza una prospettiva.

POVERA CASERTA.”