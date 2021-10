Le dichiarazioni di uno degli ex candidati a Sindaco

Dopo le elezioni che si sono svolte a Caserta. uno dei candidati a sindaco di Caserta ossia G.piero Zinzi ha rilasciato delle dichiarazioni che si vanno a riportare “Oggi in Aula per una seduta di Consiglio. Torno a scrivervi dopo una settimana di pausa dedicata interamente alla mia famiglia, ne avevamo bisogno.

In questi giorni mi avete inondato di affetto (grazie davvero!) e ne approfitto per rispondere a una domanda che mi state facendo di continuo: sì, il mio impegno per Caserta continuerà anche in Consiglio comunale, guiderò il centrodestra dai banchi dell’opposizione”.