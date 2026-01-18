Le dimissioni del Sindaco destano preoccupazioni tra i giovani.

Oramai assuefatti a questi modi in cui si tenta di amministrare la città.

Copioni che da decenni si ripetono, come se fosse tutto normale, come se Marcianise fosse solo un terreno da conquistare e mica una comunità da servire.

É una politica che non sa costruire, che trasforma i seri problemi della gente in campi di battaglia personali. Una politica sorda, ripiegata su sé stessa e incapace di dare visione e speranza.

In mezzo ai soliti giochetti e a tutto questo buio, c’è chi prova comunque a farsi spazio e a crearne altro per tutti. Ci sono persone che non aspettano l’ennesimo salvatore, che provano a camminare nel frastagliato presente e a costruire pezzi di strada per il futuro. Lo fanno con coraggio e con impegno attraverso l’ascolto sincero, le relazioni autentiche, il dialogo.

E lì che Risvegli Culturali sceglie di stare, da anni, nei vuoti di Marcianise, trovando soluzioni per restare. Con iniziative che toccano temi sociali, civili e culturali fondamentali, creando opportunità che altrove non trovano spazio.

Domani inizia Risvegli Interiori, un nuovo progetto di Risvegli Culturali sul benessere, individuale e collettivo. Una serie di percorsi a tappe per ascoltarsi e confrontarsi su temi di tutti i giorni, ma soprattutto per crescere personalmente e creare da qui una comunità più consapevole. Più info nelle immagini allegate al post.

Questo, come tutte le nostre attività che portiamo avanti ogni giorno, è il nostro modo concreto di resistere: di non arrenderci al cinismo e all’indifferenza, alle mancanze e alle noncuranze, ai vuoti di cui prima, a pratiche e logiche che non ci appartengono.

Una costruzione quotidiana dal basso di spazi di comunità, dove ogni persona che partecipa, che si mette in gioco, che ci sostiene, risponde a una chiamata semplice e potente: essere parte della trasformazione sociale.

Una comunità anestetizzata si risveglia prima di tutto da questo. Dalle persone. Non dalle poltrone e dai palazzi.

E finché ci saranno cittadini che ascoltano, partecipano e costruiscono, senza ambizioni personali in cerca di poltroncine o visibilità, Marcianise potrà continuare a credere in una rinascita collettiva.

Comunicato di Raffaele Scauzillo, Presidente di Risvegli Culturali.