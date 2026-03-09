Una incantevole serata quella dell’8 marzo 2026 a Capua, in cui il Museo Campano, in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua festival ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna con “Pecchè so nata femmena”, un viaggio che ha attraversato epoche e memorie dando voce alla storia delle donne. Le educatrici museali Giusy Marchione, Maddalena Luongo e Barbara Iovino, hanno raccontato l’identità femminile tra passato e presente, mentre la musica e i balli popolari dell’Associazione La Barca Di Teseo hanno reso il museo uno spazio vivo di ritmo, narrazione ed emozione. L’evento si è concluso con un gesto simbolico di condivisione: Pichsflos – floral design ha donato un cadeau floreale a tutte le donne presenti. Prossimo appuntamento il 21 marzo 2026 alle ore 18:00 con “Voci antiche parole eterne”