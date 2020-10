Le foto. A Maddaloni crolla parte di un muro

Ci è giunta segnalazione da parte di un nostro lettore del crollo di parte di un muro di un edificio di via Altomari, nel centro della città. Alcune pietre di grosse dimensioni, come ben si vede dalle foto, si sono staccate dall’edificio di appartenenza, ingombrando anche parte della strada che è particolarmente stretta. Secondo il racconto di testimoni, il crollo sarebbe stato causato da un’automobilista che lo avrebbe centrato in pieno. Pubblichiamo la segnalazione, raccomandando una maggior cautela nel percorrere quel tratto, almeno finché non si provvederà alla rimozione.