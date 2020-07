Succede solo a Maddaloni. Una segnaletica verticale completamente distrutta e mancante in tanti punti cruciali ed una segnaletica superflua in altri.

L’artista contemporaneo incaricato di tracciare le strisce blu ha preferito abbondare. Ha delineato alcune zone di via Caudina destinandole a parcheggio a pagamento anche nei pressi di divieti di sosta su tutti e 4 i lati.

In conclusione, come si vede dalle foto, a Maddaloni la segnaletica manca in molti punti e dove c’è, non serve !