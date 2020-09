Nel pomeriggio odierno, intorno alle 18.30, orario di punta soprattutto nella trafficatissima via Caudina, un uomo in bici è stato letteralmente sbalzato in aria da una Ford di colore nero ed è finito su un’altra auto. L’uomo di circa 60 anni, ha riportato qualche ematoma e tanto spavento. La bici distrutta. Le auto da riparare.