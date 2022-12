Le foto. Black out al centro storico

Maddaloni – Sta accadendo spesso che nel centro storico antico di Maddaloni si cammini al buio. Un intero quartiere, anche abbastanza esteso, fatto di stradine strette con basolato scivoloso a causa della pioggia e in alcuni tratti non in buone condizioni, diventa insidioso non poco se manca anche la pubblica illuminazione.

Molte volte il buio ha riguardato meno strade rispetto ad oggi. infatti, in questo momento sono al buio più strade del solito: via Bixio, via Trivio San Giovanni, via santa Margherita, un tratto di via Ponte carolino e di via san Francesco d’Assisi.Poco distante brillano le luci natalizie come è giusto che sia in questo periodo. Qui aspettano la stella cometa che illumini la strada di casa, pregando affinché non si inciampi prima di giungere alla meta.