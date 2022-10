LE FOTO. Cimitero di Caserta : ” un vero e proprio scempio “

Caserta. Riceviamo e pubblichiamo integralmente un messaggio di un cittadino casertano che mette in evidenza , ancora una volta, lo stato di degrado in cui versa il cimitero e le zone limitrofe . Come sempre ci auguriamo che il nostro articolo denuncia possa arrivare a chi preposto e che lo stesso possa ripristinare presto una condizione di normalità.

“Ieri mattina sono stato al cimitero ed è un vero e proprio scempio trovare il luogo dove riposano i nostri cari, ridotto nello stato che puoi vedere dalle foto allegate. Addirittura da un cappellone si è staccato tutta la parte in muratura scoprendo dalla parte posteriore le tombe, che facciamo aspettiamo come a Napoli che crollano insieme alle bare dei nostri cari defunti? Fontane otturate dai calcinacci risulta di “pseudo opere murarie” buttate nella fontane stesse, per il buon senso (che manca) basterebbero piccoli bidoncini messi a fianco per detto materiale di risulta. I cappelloni sono sporchissimi, però paghiamo 15 euro all’anno per ogni loculo!!!! Le tasse si pretendono ( per l’amor del cielo è giusto che sia così) però è altrettanto giusto pretendere i servizi che non ci sono. Anche le strade di accesso lasciano il tempo che trovano. Ieri mattina a 72 ore dalla ricorrenza dei defunti fanno finta di intervenire….. tagliano l’erba e l’erba secca la lasciano a terra. Vogliamo concludere questa riflessione….. è un vero e proprio schifo”