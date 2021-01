LE FOTO. Condominio invaso da sporcizia lasciata dalla movida serale

I residenti e i tanti commercianti che hanno scelto di vivere ed investire in questa nuova zona di Maddaloni, che si sta sviluppando sulla strada statale ci hanno chiesto di segnalare quanto ormai accade da mesi, in barba a divieti, restrizioni, zone colorate e varie ed eventuali, ma soprattutto in barba al senso civico e alla maleducazione di un gruppetto di giovani che a quanto pare, ha scelto quello spazio come luogo di ritrovo serale.

Quello che vedete nelle foto è ciò che lasciano ogni mattina come segno del loro passaggio. Resti di cibo, stoviglie ed immondizia che i residenti e i commercianti devono ripulire.

Addirittura, ci è stato segnalato che, poche sere fa, uno di loro ha urinato sulla serranda della braceria.

Nonostante le difficoltà e i problemi molte attività hanno deciso di investire in quella zona . Combattere il virus e i problemi con questo non – valore aggiunto, demoralizza e genera frustrazione.

Noi, solidali con tutti loro, segnaliamo affinché questa segnalazione arrivi alle forze dell’ordine ed anche ai genitori di questi bulletti per fare un opportuno richiamo alle regole del vivere civile.