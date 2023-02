Le foto. Crolla il pino secolare nella villa comunale

Maddaloni – Come annunciato è arrivato il gelo dal nord-est e la bufera di vento di stanotte non ha tardato ad arrecare danni. Nella villa comunale di via Imposimato il secolare pino che si trovava nell’angolo sul lato di via Campolongo è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento di stanotte. L’albero, seppur robusto, si è spezzato in due cadendo sul lato di via Libertà, distruggendo la recinzione e invadendo la carreggiata con i rami. I tecnici del comune sono già al lavoro per la rimozione. Al momento non ci sono giunte altre segnalazioni, ma visto il vento forte che proseguirà per tutta la settimana si consiglia di mettere in sicurezza e prudenza negli spostamenti.

Seguono foto del crollo.