Le foto. Crolla un edificio nella notte

Il comunicato

Aversa. Questa notte verso le ore 04:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta in Corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno, allertati dai residenti per il crollo di una palazzina. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto accertare che vi era il crollo parziale di un vecchio edificio che aveva invaso anche la sede stradale adiacente. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto visto che il palazzo era disabitato e che fortunatamente nessuno transitava in quel momento.

I Vigili del Fuoco hanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell’area dai resti delle opere murarie in precario stato di stabilità.