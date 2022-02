Le foto. Due auto sfondano la recinzione del marmista del cimitero

Maddaloni. A Maddaloni certo non mancano gli incidenti, specie su via Forche Caudine e dintorni. Questa volta infatti lo scontro è avvenuto all’incrocio con via delle Vigne, la strada che dalla ex sp 335 conduce al cimitero cittadino. Lungo la strada si trova un noto marmista, che si occupa proprio delle lapidi cimiteriali e, stasera, intorno alle 18.00, nella recinzione della sua attività sono finite 2 Fiat Punto, non abbiamo ben capito come, ma a questo hanno provveduto gli agenti della polizia municipale, recatisi sul luogo.In un tratto di 500 metri sono almeno 6 gli incidenti verificatisi dall’inizio dell’anno. Un tratto che abbonda di voragini ed è privo di dissuasori o qualsivoglia segnaletica che inviti a rallentare.

Questa volta pare ci siano anche dei feriti, per fortuna non gravi.

La cosa grave è che questa strada continua a far parlare si sé per la sua pericolosità.