Le foto. Grande e sentita partecipazione per la festa patronale a San Prisco

San Prisco (CE). Si concluderanno stasera i solenni festeggiamenti in onore di San Prisco e Santa Matrona, protettori della cittadina in provincia di Caserta. Le celebrazioni religiose sono iniziate il 28 agosto con un triduo solenne che ha introdotto i festeggiamenti ufficiali, accompagnati anche da riti civili, come l’esibizione della banda musicale della città di Casagiove.

I solenni festeggiamenti sono stati organizzati da un gruppo di volontari.

Presenti il parroco don Vincenzo Di Lillo, il Sindaco Dott. D’Angelo Domenico, l’ Assessore agli eventi Abbate Pasqualina, il Comandante Polizia Locale Foniciello Giuseppe.

Tanti i gruppi religiosi che hanno contribuito alla riuscita della festa a partire dalle varie congreche, quella del S.S.Corpo e Sangue di Cristo, del Congrega Sacro Monte dei morti e di di Maria S.S. di Loreto; con loro il gruppo di Azione Cattolica, il gruppo Padre Pio, il gruppo degli accollatori, il gruppo delle catechiste, il gruppo Caritas, il gruppo del coro e del Rosario Perpetuo.

Una folta partecipazione di attivisti, di fedeli e di cittadini per tutta la durata delle celebrazioni. E stasera si concludono i festeggiamenti con lo spettacolo di musica leggera organizzato dalla Pro Loco “Monaco” e patrocinato dal comune. Dopo lo spettacolo musicale di ieri sera dell'”Orchetra e Voci Soliste” coordinate dal tenore Vincenzo Casertano, ci sarà l’esibizione di “Enrico Bernardo and friends” con la partecipazione di Mariangela Oste. Lo spettacolo canoro rientra nel cartellone del programma di “Settembre insieme”. La chiusura sarà sancita dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

FOTO di Liliana Ventriglia