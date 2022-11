Le foto. Grave incidente. Uomo incastrato tra le lamiere

Maddaloni- Ancora un grave incidente in via Caudina all’imbocco dei “giardinetti” a Maddaloni. punto cruciale di snodo per il Sannio e per la valle di Suessola.Coinvolte 2 auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta. La 500, dopo l’impatto si è scontrata con un muro. Entrambe le auto sono distrutte.Una persona è rimasta incastrata nell’auto a seguito dell’urto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Ora si trova all’ospedale di Caserta.

Sul posto la Polizia Municipale di Maddaloni per accertare dinamica e responsabilità.