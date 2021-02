Le foto. Il Lazzaretto abbandonato fa paura

Maddaloni. Una segnalazione tira l’altra, come le ciliegie… E stamattina la zona di Maddaloni di cui parliamo riguarda la periferia est, in località Montedecoro, a tutti nota come il Lazzaretto. Le foto che seguono ce le inviano i residenti.

La strada è piena di buche, un “campo minato” la hanno definita i residenti della strada stessa, che ci inviarono alcune segnalazioni in merito, di cui abbiamo scritto, già nel giugno 2019.

E poi c’è la questione dell’edificio che dà il nome alla strada. L’ex Lazzaretto, ormai abbandonato da anni, una struttura comunale vuota da decenni e riempita dall’erba alta, da topi, serpenti e cani randagi. Un edificio che aveva nelle sue ipotesi di destinazione gli uffici comunali e realizzazione di scuole. Ma che sta lì, avvolto dall’incuria e mette paura chi vive nei dintorni.

“Un buon nascondiglio ed un comodo punto di osservazione per malintenzionati che possono , indisturbati, osservare e spiare le abitudini dei residenti per furti e rapine”.