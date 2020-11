Le foto. Il vento fa danni a Maddaloni.

Sono le prime ore del mattino e già abbiamo un resoconto parziale dei danni provocati dal forte vento di stanotte. Sicuramente al momento il danno più grosso rilevato riguarda la caduta degli alberi nei pressi dell’ex Face standard in via Campolongo. Gli alberi sono crollati sotto la furia del vento distruggendo anche la cancellata di recinzione. Quell’area da tempo abbandonata a se stessa, ricettacolo di sporcizia e ovviamente anche pericolosa per lo stato di abbandono in cui versa ormai da anni. Altri danni sempre tra via Libertà e via Campolongo, nei pressi di un noto bar che ha perso tutti i gazebo esterni che sono stati distrutti dal forte vento.

Questo per ora a quello che c’è giunti dalle prime segnalazioni dei cittadini. Ma sicuramente nel corso della giornata vi aggiorneremo su altri danni che hanno riguardato la città anche in altre zone.