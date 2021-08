Le foto. Incendio al deposito della Buttol

Maddaloni. In questo torrido Ferragosto le fiamme non danno tregua. È di pochi minuti fa la notizia di un incendio che si è sviluppato a Maddaloni nell’area dove stazionano i camion della nettezza urbana. Sul posto si trovano già la Protezione civile, insieme alla polizia municipale oltre che i vigili del fuoco per domare le fiamme. Il pericolo che le fiamme potessero raggiungere i serbatoi degli automezzi parcheggiate sul piazzale è diventato realtà. Due gli automezzi carichi di rifiuti che sono andati a fuoco. Intanto le fiamme continuano a camminare: hanno raggiunto via Ficucella ora stanno aggredendo il secondo tratto di via Carrarone. I vigili del fuoco con 2 automezzi stanno facendo il possibile. Cosa abbia sviluppato l’incendio al momento non è noto, ma si sta già provvedendo a smorzarlo.

Quel che pare certo è che l’impianto antincendio non abbia funzionato. Una storia analoga a quella recente della vicina fabbrica di caffè. Senza manutenzione preventiva e messa a norma degli impianti i disastri sono dietro l’angolo. La prevenzione rimane sempre l’unica strada per la sicurezza.