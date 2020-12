Le foto. Isola ecologica chiusa. Sversamento di rifiuti davanti ai cancelli

Da qualche giorno, come è noto, l’isola ecologica di via Viviani è chiusa al pubblico.

Il motivo è che alla Buttol srl, in qualità di soggetto gestore, era stato proposto di effettuare i lavori di adeguamento del CCR. Il comune avrebbe finanziato l’intervento. I tempi si sono protratti per una decisione ed un accordo, per cui l’ente ha proceduto ad affidare la progettazione e, di conseguenza, ad affidare i lavori, che partiranno a breve. Intanto si è creato il problema del conferimento dei rifiuti, in particolare quelli che non vengono raccolti con il porta a porta.

Ieri si è tenuto un incontro in cui la Buttol ha detto che farà pervenire un’ipotesi di raccolta di prossimità, costituite da isole ecologiche mobili da posizionare a rotazione in tre aree del territorio comunale. Saranno raccolte le stesse tipologie di rifiuti che venivano conferite nel CCR fino a quando non saranno effettuati i lavori di adeguamento del CCR di via Viviani.

Intanto ci sono arrivate segnalazioni che alcuni cittadini, lasciano i rifiuti dinanzi ai cancelli dell’isola ecologica che è chiusa. Sul cancello un grande cartello informa della chiusura, ma forse non basta.