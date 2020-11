Le foto. L’area fiera settimanale di Maddaloni abbandonata all’incuria. La denuncia dei residenti

Uno strano oggetto ” giace” letteralmente da oltre un mese al centro della grande area destinata alla fiera settimanale del martedì a Maddaloni. Il mercato si svolge regolarmente intorno a lui e nonostante lui. Negli altri giorni, lui rimane lì. quasi a presidiare la zona. Gli operatori ecologici non lo portano via . Forse non spetta a loro: è un ingombrante. Un materasso che nessuno si prende la briga di togliere.

La recinzione poi, ormai completamente fuori uso. Soldi spesi, anni fa per recintare l’area in modo da renderla fruibile per far giocare i bambini, dato che siamo in un quartiere in parte popolare in parte residenziale, densamente abitato. I cancelli sono nelle condizioni che si vedono in foto, sempre aperti per permettere il transito veloce da via Napoli a via Serao. Nell’area sfrecciano auto e moto a tutte le ore, quasi fosse una pista automobilistica e, sovente, istruttori improvvisati di scuola guida fanno esercitare giovani di varie età, non sappiamo se con i dovuti documenti che lo consentano.

Infine, non ultimo in ordine di importanza, il problema dei rifiuti. L’area di sera diventa punto di incontro di comitive di giovani che lasciano rifiuti e bottiglie a terra. Rifiuti che si vanno ad aggiungere a quelli degli ambulanti e di cittadini incivili. Intorno all’area altri materassi, altri rifiuti, che stazionano lì per giorni interi, anche in vicinanza delle scuole.

Questo il quadro desolante complessivo che alcuni lettori ci hanno segnalato e che noi speriamo di aver riportato in maniera corretta e dettagliata solo per rendere un servizio alla comunità. Nessun dito puntato, solo una fotografia di una realtà che vorremmo provare a cambiare facendo la nostra parte.