Le foto. L’isola (ecologica) che non c’è

Continua a Maddaloni disservizi a causa dell’isola ecologica temporanea. Dopo un’apertura in ritardo rispetto alle previsioni (era prevista per lunedì 7 dicembre invece slittata a mercoledì 9 dicembre ) Causa di difficoltà tecniche legate al maltempo, i disagi sembrano continuare. Ci giunge infatti la segnalazione di alcuni cittadini che nella mattinata odierna si sarebbero recati per portare i rifiuti previsti come da calendario alle ore 11:30 ma non hanno trovato nulla. L’isola temporanea aveva era stata già smontata. Come ben si vede dalle foto scattate alle ore 11:30 gli s’carrabili non ci sono più nell’aria di via Pietro Colletta designata alla raccolta . Non solo molti rifiuti che si trovano depositati lungo i muretti dei parchi adiacenti.

Come Si legge dalla locandina che vi portiamo, la Buttol sarebbe dovuta rimanere fino alle ore 12:30.