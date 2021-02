Le foto. Lo scontro tra 2 auto finisce nel muro di un’abitazione

Santa Maria a Vico. Nel tardo pomeriggio di oggi, in via San Marco all’altezza del civico 104 si sono scontrate due autovetture. Protagoniste dell’incidente una FIAT TIPO con a bordo 2 ragazzi è una FIAT Punto guidata da una donna che aveva con sè un bimbo di 5 anni. Quest’ultima nell’urto ha finito la sua corsa contro il muretto di un’ abitazione. Il bambino è rimasto lievemente ferito. Lo spavento è stato davvero tanto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto. Sul posto anche i carabinieri di Santa Maria a Vico.