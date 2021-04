LE FOTO. Lorenzo salvo’ la vita ad un uomo .Premiato dal Sindaco Carlo Marino

Caserta. Si e’ da poco conclusa la cerimonia di premiazione per Lorenzo Principe ,29 anni , di Gricignano. Il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha voluto premiare con una targa il forte senso Civico del giovane che lo scorso 18 gennaio lo porto’ a salvare la vita ad un uomo in procinto di suicidarsi.

Sembrava una normale mattinata di routine e Lorenzo , allora laureando in Farmacia , era appena uscito dalla segreteria studenti dell’ Università’ degli studi della Campania “ Vanvitelli”. La sua attenzione fu attratta dalle grida di alcune ragazze che rivolgevano il loro sguardo verso il vicino cavalcavia che sovrasta la linea ferroviaria parallela a via Vivaldi.

Sulla rampa di scale che collega la strada sottostante al cavalcavia c’era un uomo di circa 50 anni in piedi sul parapetto che minacciava di buttarsi giù.

A quel punto, velocemente ma con molta discrezione,Lorenzo sali’ fino in cima alle scale: giunto alle spalle dell’uomo che stava quasi per lanciarsi, l’ afferro’ per il cappotto e lo tiro’ con forza verso di lui, mettendolo in salvo.