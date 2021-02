Le foto. Lunghe file e traffico in tilt per il drive through

Maddaloni. Traffico intasato e lunghe file in via Viviani da prima mattina. La segnalazione ci arriva periodicamente da una ventina di giorni, da quando il drive through dei tamponi è stato dislocato nel parcheggio antistante il palazzetto dello sport. Negli ultimi giorni ci informano che la fila si è ulteriormente allungata, in coincidenza anche di un nuovo incremento dei casi in città, seppur non eccessivo. Infatti, finalmente, nella giornata di giovedì 18 febbraio Maddaloni era sceso a 199 contagi, finalmente sotto la soglia dei 200, dopo diverse settimane in cui ci si muoveva tra i 200 e i 230 casi registrati dall’ASL quotidianamente. In data odierna una risalita con 214 positivi. Intanto prosegue la campagna vaccinale, che sta interessando i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con convocazioni anche decisamente tempestive ( L’appuntamento per il vaccino viene dato in media a 48 h dall’iscrizione in piattaforma). Quello che deve rimanere invariata deve essere la cautela, il rispetto di tutte le norme anticovid, ed evitare di uscire se non strettamente indispensabile, visto che da ieri siamo tornati anche in zona arancione.