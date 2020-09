Le foto. Maddaloni paralizzata dal traffico

Un’unica musica di sottofondo ha allietato stamane le orecchie dei maddalonesi che risiedono o si trovavano in centro per commissioni e spesa settimanale: il suono dei clacson delle autovetture che hanno bloccato per diverso tempo alcune strade del centro cittadino. Segnalazioni ci sono arrivate da viale Europa, via San Francesco d’Assisi e strade confluenti in essa, via Bixio e la solita via Caudina. Un serpentone di metallo multicolore fermo: ogni automobilista ha impiegato il triplo del tempo normalmente necessario a compiere poche centinaia di metri. Complici di questo stallo in primis l’apertura delle scuole. I paletti non hanno arginato l’ assalto al primo posto davanti al portone dell’istituto, anzi. La sosta selvaggia. Il meteo incerto che non invita a camminare a piedi e dulcis in fundo la totale assenza di vigili urbani che dovrebbero regolamentare questo caos.