Le foto. Pace sul Miletto ed.ne 2020. Da San Sisto al Miletto per “Liberare il mondo dalla peste”

La Pace in Marcia è cammino in salita. “È tempo di pensare..”.”No” alla manipolazione delle coscienze!

“Beati i costruttori di Pace!”.

Anche quest’anno in tempi di Coronavirus si è svolta osservando lo spirito di sobrietà, l’edizione annuale di “Pace sul Miletto”. Evento promosso dal “Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio” della provincia, la cui Presidente è originaria proprio dell’area matesina. Nel giorno in cui è ricorsa la festa patronale di San Sisto 1° papa e martire, patrono della Citta e diocesi di Alife,in segno di affidamento al Santo patrono, davanti all’antica cappella di San Sisto fuori le mura, è stata consegnata la “Bandiera della Pace” all’atleta biker alifano Antonio Alfano e al prof Carlo Pastore storico fondatore del CAI P. Matese, entrambi esperti escursionisti, che ancora una volta si sono resi disponibili per questa grande impresa. per essere portata ed issata dagli stessi su Monte Miletto, la cima più alta dei Monti del Matese ( Parco Nazionale del Matese), in concomitanza con la ricorrenza di ferragosto e la solennità dell’Assunta in cielo, ovvero nel periodo più bello dell’anno. L’intenzione annuale accanto a quella per la Pace e la fratellanza universale nelle nostre comunità e nel mondo, è in prosieguo al messaggio lanciato attraverso il brano composto durante il periodo di quarantena ( pubblicato sulla pagina pubblica fb di Agnese Ginocchio o reperibile su youtube a quyesto link: