Le foto. Pericolosi cavi elettrici tranciati. Geolocalizzati da un cittadino a Maddaloni: dopo un anno sono ancora nello stesso punto

Questa prima foto in apertura dell’articolo indica come in cavi elettrici, che secondo le testimonianze di alcuni cittadini, trasmetterebbe corrente a 380 V, quindi mortale, siano stati fotografati poco più di un anno fa. I cavi sono stati geolocalizzati dal satellite, oltre che già segnalati; una prova difficile da smontare grazie alla tecnologia.

I cavi si trovano in un terreno incolto a Maddaloni in via Feudo: il terreno è prospiciente una della scuole dell’infanzia e primaria più grande della città. Ogni mattina decine di famiglie percorrono il marciapiede che costeggia questo terreno in cui, tutt’oggi, sono in bella vista questi cavi tranciati.

Oggi, 13 settembre 2020, come si vede dalle foto che alleghiamo, gli stessi cavi sono ancora lì e la strada è sempre senza illuminazione con rischio morte se dovesse esserci tensione elettrica. Inoltre tra dieci giorni circa riapriranno anche le scuole. Sporcizia, buio, pericolo elettricità: un mix micidiale davanti ad una scuola tra l’altro.

I cavi, come si vede dalle foto, sono stati sradicati dalle canaline, probabilmente da un trattore che, ci informano i residenti, una volta all’anno compare per pulire il terreno. I cavi, pesantissimi, molto doppi, erano collegati ad un tombino in cui ci sta ancora elettricità. Un pericolo di non poco conto ed una responsabilità per chi sta trascurando di sistemare questa situazione.