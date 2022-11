Le foto. Riapre l’ospedale di Maddaloni

Maddaloni – Nonostante gli scetticismi diffusi e l’incredulità di molti, l’ospedale di Maddaloni, da un mese a questa parte, è ritornato alla sua originaria funzione di normale ospedale civile. Non un ritorno al passato ma un nosocomio nuovo, diverso, con modifiche ed in via di ampliamento. Sicuramente i cambiamenti al vertice di questi ultimi mesi hanno fatto la loro parte nel dare la sterzata definitiva affinché l’ospedale riaprisse i battenti. Una sinergia tra le istituzioni, il dott. Amedeo Biasotti nuovo direttore generale e la dott.ssa Patrizia Vestini che da poco ricopre il ruolo di direttore sanitario in questo ospedale ha permesso la riapertura, seppur ancora parziale, nei tempi preventivati.

L’ospedale si presenta completamente rinnovato nei reparti, per ai lavori effettuati “grazie” alla pandemia. Ad oggi sono aperti il laboratorio di analisi, la radiologia, i reparti di medicina, pneumologia, oculistica ed otorinolaringoiatria. A questi va aggiunto il reparto per i pazienti affetti da coronavirus e per la terapia degli anticorpi monoclonali, fiore all’occhiello dalla sua nascita del presidio covid di Maddaloni.

I pazienti nei reparti non arrivano per pronto soccorso, perché al momento ancora chiuso, bensì con ricoveri programmati con impegnativa del medico di base o per trasferimento da reparti di altri ospedali viciniori.

Una buona ripartenza: mancano ancora il pronto soccorso e altri reparti che dovranno essere aperti. Un punto interrogativo permane sul reparto di ortopedia, in genere completamento quasi naturale di un pronto soccorso. Seguiremo le evoluzioni in merito. Sarebbe un vero peccato, dopo aver dovuto già rinunciare alla pediatria e alla ginecologia. In città la delusione, la rabbia e l’amarezza per la chiusura di quei reparti è ancora viva. Intanto guardiamo gli aspetti positivi. L’ospedale di Maddaloni torna ad essere riferimento sia per residenti del comune calatino che per quelli dei comuni vicini, in particolare della valle di Suessola, iniziando ad alleggerire anche gli accessi degli ospedali vicini. E non è poco. Il passo successivo, ci auguriamo, sarà di implementare il personale sanitario tutto. Al momento ci sono ancora pochi pazienti, ma quando tutti i posti letto saranno pieni serviranno rinforzi.