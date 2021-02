Le foto. Rimossa insegna pericolosa

Maddaloni. I vigili del fuoco hanno tanto da fare in questi giorni. Il loro lavoro Subisce un forte incremento soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo, in questo caso nelle nostre zone il forte vento. Ed è stato proprio il forte vento arrendere pericolante l’insegna di un centro estetico a maddaloni. Il centro estetico si trova in via Mercorio, ma l’insegna su via Libertà , strada di transito molto trafficata e frequentata era in serio pericolo di caduta a causa del vento. Per tale motivo è stata rimossa al fine di prevenire sanno.