LE FOTO. San Felice a Cancello. Vandali distruggono la scuola

Un intero plesso completamente distrutto questa notte. Il plesso scolastico rovinato da vandali ignoti è il Don Milani, una scuola primaria a tempo pieno con 10 classi e diversi laboratori, che accoglie oltre 150 piccoli alunni, appartenente all’I.C. “Gesué”.

La Dirigente Scolastica Teresa Mauro è attonita e denuncia sui social che questo istituto che Lei dirige, in 3 anni è stato vittima di oltre 20 atti vandalici e di furti di vario genere. Racconta tra le lacrime come fosse riuscita, in collaborazione con famiglie e docenti, a renderla una scuola modello. Il sindaco Ferrara è oltremodo indignato: “Condanniamo l’atto vandalico sperando che i colpevoli siamo assicurati presto alla giustizia. Ci uniamo al grido di allarme evidenziato dalla preside Mauro, sperando in una collaborazione con tutto il personale scolastico affinché possa essere assicurato un buon livello di istruzione e civiltà ai nostri studenti, il nostro futuro. Inoltre, ho già inviato una PEC al prefetto per avere maggiori risorse di video sorveglianza sopratutto in prossimità dei luoghi scolastici.”

Queste le sue parole, appresa la notizia. Le foto mostrano una scuola che non esiste più. Quasi come se ci fosse stato un forte terremoto, un uragano o chissà quale calamità. Tutto distrutto, un accanimento gratuito contro struttura, arredi scolastici e suppellettili. Non è rimasto nulla di utilizzabile, anche le porte sono state scardinate. I muri imbrattati, gli estintori rimossi, mattonelle ovunque. Una devastazione che improvvisamente ha preso il posto di una scuola che era stata sistemata con l’impegno in cui ci si sta profondendo in tutte le scuole del territorio per garantire accoglienza e la giusta sicurezza anticovid necessaria per la riapertura del 24. In questi casi è stato vanificato il lavoro della scuola e degli enti, in maniera ingiustificata. E ora si dovrà trovare, in attesa del ripristino, una sistemazione temporanea per questi 150 alunni che attendono di rientrare in classe.