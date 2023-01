Le foto. Schianto nella notte. Distrutti gli antichi paracarri del portone di via Trivio

Maddaloni- Un forte schianto questa notte ha distrutto e divelto basolato davanti all’antico portone storico di via Trivio. Dai resti di lamiere ancora a terra sarà stato sicuramente l’impatto causato da un’auto di cui il conducente ha letteralmente perso il controllo. Ma per distruggere in2 antichi cilindri di cemento a quale velocità doveva percorrere le strette stradine del centro storico?

Il danno è notevole e per fortuna non ha fatto vittime.