Maddaloni. Paura stamattina, intorno alle

ore 11.00 in via Fabio Massimo, nel centro storico di Maddaloni. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché è crollato parte del tetto di un vecchio edificio.

L’edificio che appartiene alla famiglia Rossi è abbandonato da decenni. Per fortuna non vi erano auto parcheggiate e nessuno passava in quel momento. Pericolo scampato, solo un bello spavento.