Le foto. Strage di pneumatici su via Ponti della Valle

Buche killer su via Ponti della Valle. Stasera più di un’automobilista ci ha rimesso gli pneumatici, come si vede dalle foto.

Il tutto in meno di un’ora. Complice anche il manto stradale scivoloso per la pioggia su questa strada a scorrimento veloce. Il punto in rosso è dove si trova il buco più grande. Molti malcapitati hanno ripetutamente chiamato le forze dell’ordine ma la linea sempre era occupata, almeno fino alle ore 20.30.

Il tratto Di strada coinvolto che va dall’incrocio con via Ponte Carolino fino alla cosiddetta località giardinetti è di competenza del comune. Il tratto precedente, di competenza dell’Anas, è stato da poco oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale, mentre questo tratto non è stato toccato. L’Anas aveva interpellato il Comune per chiedere se voleva uniformarsi con i lavori, ma il Comune al momento ha deciso di non effettuarli. E intanto continua la strage. Forse una trattativa poteva essere aperta investendo anche le aziende che stanno lavorando nei cantieri dell’alta velocità sullo stesso tratto. Tra Anas comune e tav forse un soluzione vantaggiosa per il comune poteva venir fuori a beneficio dei tanti residenti e dei tanti automobilisti che percorrono quel tratto di strada quotidianamente. Molte delle vittime delle buche di stasera rientravano dal lavoro.