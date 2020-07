Le foto.Torna il Bufala Village all’A1 Expò

Ripresa post Covid, al Polo Fieristico A1 Expò si festeggia la bufala

Il comunicato stampa:

CASERTA – L’appuntamento da annotare in agenda è per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio dalle ore 18:00 alle ore 00:00 presso il Polo Fieristico A1 Expò di Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Uscita Caserta Sud dell’A1).

“Abbiamo voluto puntare ad una ripresa in grande stile all’A1 Expò – ha dichiarato il presidente del Polo Fieristico Antimo Caturano – e l’unica occasione possibile per farlo era ricominciare con la punta di diamante dei nostri eventi: il Bufala Village. Nel rispetto di tutte le norme igieniche in vigore non vediamo l’ora di ricominciare a dare ai nostri piccoli e grandi visitatori dei bei momenti di meritato svago e intrattenimento”.

La prima novità per questa edizione post Covid sarà la location. Quest’anno, infatti, ad ospitare la kermesse dedicata alla bufala, evento alla sua seconda edizione, sarà l’A1 Expò proprio per garantire tutti i confort al pubblico in questo particolare periodo storico, consentendo così di potersi divertire in sicurezza. Numerose le altre novità a cui si è lavorato in questo periodo di lockdown. Idee e novità che vogliono andare tutte in un’unica direzione: festeggiare la bufala e farlo a Caserta perché nessuna provincia è più rappresentativa.