Le foto. Ultimata prima parte dei lavori al cimitero

Maddaloni – Sono stati ultimati la prima parte dei lavori necessari nel cimitero di Maddaloni. Con una nota l’assessore Salvatore Liccardo ci ha informato che per il momento sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza della cappella del Corpo di Cristo. Inoltre sono stati sistemati i viali principali e parte dell’esterno. Ci sono ancora altre cose da sistemare e qualche cosa da completare, ma bisognerà attendere l’approvazione del bilancio per l’anno 2022. A quel punto si proseguirà ultimando i viali e risolvendo il problema dell’ allagamento del pluripiano.

Seguono le foto: