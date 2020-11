Le foto. Un mese per una “vasola”. Succede a Maddaloni

Siamo a Maddaloni e siamo alle prese con le solite perdite d’acqua e i lavori di manutenzione con i loro tempi biblici. Nel centro storico, dinanzi alla chiesa di Santa Margherita, qualche mese fa fu segnalata sia dai residenti, ma anche attraverso la nostra testata una consistente e pericolosa perdita d’acqua che aveva reso il basolato viscido e scivoloso, oltre agli sprechi ben noti. Ebbene, dopo diverse segnalazione, arriva, magno gaudio, la ditta per sistemare la perdita! Riparata la perdita, bisognava ricoprire con il basolato. Da oltre un mese ciò non avviene. Un’operazione semplice che non viene effettuata. I motivi sono ignoti.

Intanto un quartiere che altrove sarebbe un’attrazione turistica e sarebbe preservata come un gioiello prezioso, qui a Maddaloni è trascurato.