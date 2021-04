Le foto. Via Feudo cosparsa di deiezione canine

Maddaloni. Nella settimana più sacra dell’anno siamo costretti , nostro malgrado a toccare argomenti molto profani anzi davvero terra terra. In particolare di strada e di marciapiede. E parliamo delle strade e dei marciapiedi della periferia est di Maddaloni, nel popoloso e polare quartiere identificato come via Feudo, dove nei tanti parchi, palazzi e condomini vivono famiglie che a quanto pare nei loro appartamenti tengono un cane. E lo portano a passeggio con regolarità, per la passeggiata ed i bisogni quotidiani.

Il problema è che non si preoccupano affatto di raccoglierle, tanto che queste strade, oltre che dai soliti ingombranti, sono costellate di bustine di vari colori ( qualche lettore ipotizzava che le bustine rosa, di cui vi risparmiamo il reportage fotografico, fossero di cagnoline ).

Oggi si è raggiunto il colmo, e di questo vi alleghiamo foto. La busta con le deiezioni è stata depositata sulla fontanella che sta nella villetta dinanzi alla scuola primaria “Brancaccio”.

Uno spettacolo squallido ed indecente che si potrebbe tranquillamente evitare. Ma l’inciviltà e la mancanza di rispetto di alcuni, davvero è indescrivibile.