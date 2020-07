( LE FOTO)Terrore sull’A1 per il deragliamento di un treno merci

Marcianise. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, non poco timore e caos ha provocato l’incidente ferroviario che ha avuto luogo nei pressi dello scalo merci dell’ Interporto. Diversi chilometri di coda sono stati infatti segnalati in queste ore sull’autostrada A1 dove, all’altezza di Caserta Sud, il ponte che si affaccia sulla medesima autostrada è stato interessato dal deragliamento di un treno merci.

Alcuni detriti sarebbero poi caduti dal ponte, riversandosi sulla carreggiata, non senza dare luogo a preoccupazioni per gli automobilisti che vi transitavano in direzione Caserta Sud.

Da una prima ricostruzione dei fatti, alla luce di quanto accaduto, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al fine di rimuovere il convoglio bloccato sul ponte, e la polizia, per consentire il ripristino della viabilità.

Avviati da parte della Polizia Ferroviaria gli accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda.