Sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.30 al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri per gli eventi targati Capua il Luogo della Lingua festival. Dialogo con il filosofo Giuseppe Ferraro, autore del libro: *Le idee cadono dal cielo. La riforma di Giordano Bruno e l’amore di Platone*, edito da IOD. Ad accompagnare il filosofo la responsabile dell’associazione “Filosofia fuori le mura” della provincia di Caserta Luisa Todisco. Parleremo di eresia, di fuga, del fuori luogo. In un tempo “a senso unico” che dirige, detta legge, decide, lasciando l’umanità travolta, ferita, fagocitata dalla guerra, dal disinteresse, cercheremo di andare controcorrente, perseguiremo l’inattualità, il richiamo del diverso, del disordine che soffoca sotto l’ordine costituito. Dialogheremo con Giordano Bruno e con Platone della pace. Del Bene. Del desiderio. Dei legami. Di quanto sia necessario l’ inattuale per riconoscersi liberi.