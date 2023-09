Le iniziative belle. Cena di beneficenza per assegnare borse di studio

Mercoledì 27 Settembre alle ore 20:30 presso il Thaddeus in Via Ceccano-Caserta avrà luogo la cena di beneficenza nella quale verranno raccolti fondi destinati a borse di studio per studenti meritevoli dell’Istituto Giordani

Promotori dell’iniziativa Michele Visca e Gianni DELL’IMPERIO i quali replicheranno il progetto iniziato l’anno scorso nel quale riuscirono a racimolare il ricavato per l’acquisto di una giostrina da destinare al parco giochi di Puccianiello

La dirigente Dott.Ssa Serpico entusiasta fin da subito ritiene l’evento un’opportunità sostanziale giacché giovani meno abbienti possano ottenere mezzi utili alla loro vita scolastica

Alla serata parteciperanno anche associazioni del territorio sensibili alle attività solidali.

Nella fattispecie si ringrazia l’associazione Cammina – Francesco Marino ; la Pro loco l’Antico Borgo di Vaccheria ; l’Associazione Accollatori di Tuoro e l’Associazione Arma Aeronautica di Caserta

Gli organizzatori vi aspettano numerosi

Info e prenotazione tavolo

08231548738

Whatsapp : 3334047819