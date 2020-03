Le misure adottate dal Comune di San Nicola la Strada per contrastare il “Coronavirus”

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada ha tenuto una riunione fra tutte le componenti amministrativa: Sindaco, dipendenti, Comando Polizia Locale, Protezione Civile, al fine di adottare ogni misura idonea al contrasto del “Coronavirus”.

Ecco, di seguito, il testo del post appena pubblicato oggi, domenica 8 marzo 2020, dal Sindaco Vito MAROTTA: “Siamo usciti dalla riunione tenuta presso la sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile con una migliore coordinazione e con l’impegno di attuare rapidamente alcune misure per rendere più efficace la prevenzione del contagio.

Gli uffici comunali, sottoposti a una completa sanificazione e con i prodotti igienizzanti e i dispositivi di protezione che verranno forniti a breve, sono in condizione di funzionare in sicurezza. Tuttavia, è necessario adottare procedure che garantiscano al massimo sia il personale degli uffici che i cittadini che vi si recano.

Per questo, nei prossimi giorni, fermo restando quanto previsto dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno messe in pratica alcune disposizioni cautelari provvisorie:

• l’accesso agli uffici comunali sarà scaglionato e regolato dal personale di portineria in modo da consentire l’accesso di una persona per volta ad ogni singolo ufficio;

• personale e cittadini dovranno rispettare le procedure di sicurezza;

• verrà sospeso l’accesso alle strutture, come la Biblioteca, che possono temporaneamente essere sostituite con modalità di fruizione individuali, evitando contatti e affollamenti non necessari.

Già da lunedì potremo concretizzare questi provvedimenti e fornire informazioni dettagliate ai cittadini. Anche la campagna di informazione per sensibilizzare al rispetto dei comportamenti più efficaci a prevenire la diffusione del contagio verrà rafforzata, utilizzando il sito web del Comune ed il profilo social della protezione civile:

http://www.comune.sannicolalastrada.ce.it

https://www.facebook.com/nucleo-protezione-civile-san-nicola-la-strada-54612744463/

Siamo attrezzati per affrontare al meglio i giorni che ci aspettano. Conto sulla collaborazione di tutti i cittadini di San Nicola la Strada e sull’impegno a rispettare le indicazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni per poter dire: “andrà tutto bene””.