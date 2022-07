Le Muore il figlio di solo 6 anni e lancia L’ appello : aiutateci a tornare in Italia

Una vera e propria tragedia quella che si e’ consumata a Sharm -el -Sheik per una famiglia Italiana .

Un bimbo , Andrea Mirabile, di appena 6 anni morto, probabilmente per intossicazione alimentare .Il Papà’ del piccolo ,Antonio Mirabile 46 anni, ricoverato in Terapia Intensiva in Egitto .

La mamma del bambino , Rosalia Manosperti , incinta di 4 mesi , e’ addolorata e lancia un appello” : “Aiutateci a tornare in Italia, ci serve un volo speciale “.

La donna ha visto il suo bimbo morire in poche ore tra le sue braccia sabato scorso. Anche lei è stata colpita dall’intossicazione alimentare ma è l’unica che sta meglio e riesce a parlare.

“Da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale” questo l’appello ripreso da Palermo Live.