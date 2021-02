LE NOMINE DEL NUOVO GOVERNO DRAGHI

E’ stato formato il nuovo governo con la nomina di quelli che saranno i prossimi ministri. Il premier incaricato Mario Draghi ha svolto il formale colloquio con Mattarella per sciogliere la riserva. Dopo aver sciolto la riserva e aver presentato i suoi ministri, si terrà la cerimonia del giuramento che avrà luogo domani alle ore 12.

Ne fanno parte 23 ministri, di cui 8 donne e 15 uomini. Ci sono 8 tecnici, e ci sono tutti i partiti che si sono offerti nei giorni scorsi. Innanzitutto il Movimento 5 stelle, che no ha avuto il Superministero Green lo Sviluppo sostenibile (che non si farà) ma ha avuto 4 ministeri. Poi ci sono Pd, Fi e Lega, con tre ministri a testa, con un dicastero ciascuno.

E ci sono i nomi, che non sorprendono più di tanto, un po’ perché sono circolati per tutta la settimana, come nel caso dei tecnici, e un pò’ perché sono ministri uscenti o esponenti di rilievo dei rispettivi partiti.

Mattarella firma i decreti, sabato alle 12 il giuramento

Il premier incaricato è salito stasera al Colle per riferire al Presidente della Repubblica Mattarella gli esiti delle sue consultazioni, per sciogliere dunque la riserva che aveva formulato lo scorso 3 febbraio, e per presentargli la maggioranza che lo sosterrà e la squadra di ministri che lo aiuterà.

E Mattarella, che in questi giorni è stato in contatto strettissimo con il premier incaricato, ha anche firmato i relativi decreti di nomina, mentre, come da procedura, il Segretario generale della Presidenza, Ugo Zampetti, è uscito e ha confermato ai giornalisti che Draghi ha sciolto la riserva

A questo punto, non resta che aspettare a domani, sabato, alle 12, sempre al Quirinale, quanto è previsto il giuramento del nuovo premier e dei suoi ministri.

Infine il voto di fiducia in Parlamento: al Senato martedì e mercoledì alla Camera.

Al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica, Draghi ha presentato la lista dei Ministri eccoli di seguti:

Ministri senza Portafoglio

Federico D’Incà Rapporti con il Parlamento

Rapporti con il Parlamento Colao Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale

Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Brunetta Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione Gelmini Affari Generali

Affari Carfagna Ministro per il Sud

Ministro per il Sud Dadone Politiche Giovanili

Politiche Giovanili Bonetti Pari Opportunità

Pari Opportunità Stefani Disabilità

Ministri con Portafoglio

Garavaglia Coordinamento Iniziative per il Turismo

Coordinamento Iniziative per il Turismo Di Maio Esteri

Esteri Lamorgese Interni

Interni Catarbia Giustizia

Giustizia Guerini Difesa

Difesa Franco Economia

Economia Giorgietti Sviluppo Economico

Sviluppo Economico Patuanelli Politiche Agricole

Politiche Agricole Cingolari Ambiente e Transizione Ecologica

Ambiente e Transizione Ecologica Giovannini Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture e Trasporti Orlando Lavoro

Lavoro Bianchi Istruzione

Istruzione Messa Università e Ricerca

Università e Ricerca Franceschini Cultura

Cultura Speranza Salute

