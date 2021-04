Le nuove disposizioni di Draghi per Maggio . Ristoranti e coprifuoco prolungato

Le nuove disposizioni di Draghi per Maggio: ristoranti aperti e coprifuoco prolungato

Le disposizioni del premier sono ancora tutte da decidere ma l’idea di riaprire i ristoranti a cena ed estendere il coprifuoco a mezzanotte si fa sempre più strada nell’ottica dei nuovi provvedimenti. Tutto dipenderà ovviamente anche dai dati dei contagi che continuano ad essere monitorati quotidianamente.

Il piano generalizzato delle riaperture volute da Mario Draghi verte sulla volontà di rallentare le restrizioni a partire da Maggio.

Tra un mese, infatti, probabilmente si potrà ritornare parzialmente ad una ventata di normalità. I cittadini potranno intrattenersi fino a mezzanotte, potranno godere una cena al ristorante, distanziati ma felici.

Sempre più vicina l’ipotesi di riconfigurare le regioni con meno rischio di contagi nella zona gialla.

Le prossime due settimane saranno decisive per decretare tale possibile modalità: Il governo si pone sempre più speranzoso verso il mese di Maggio.

Resteranno ovviamente obbligatorie l’uso delle mascherine e la prenotazione per accedere nei bar e nei ristoranti per vigilare sugli assembramenti e proprio a questo proposito il distanziamento dei tavoli non dovrà essere inferiore ad un metro.

Ogni locale dovrà ospitare un massimo di 200 persone, il pagamento sarà sempre e comunque elettronico per evitare circolo materiale di soldi veicolo di contagio.

